«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти

«Боруссия» Дортмунд победила «Вильярреал» в матче Лиги чемпионов – 4:0.

Дортмундская «Боруссия » разгромила «Вильярреал » в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Серу Гирасси забил в конце первого тайма. Хуан Фойт был удален на 52-й. На 54-й Гирасси оформил дубль, добив мяч в сетку после незабитого пенальти. Карим Адейеми сделал счет разгромным на 58-й. Фабиу Силва на 82-й не забил с пенальти. Даниэль Свенссон установил окончательный счет на 6-й добавленной минуте.

Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов