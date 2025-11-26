Матч окончен
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
«Боруссия» Дортмунд победила «Вильярреал» в матче Лиги чемпионов – 4:0.
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вильярреал» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Серу Гирасси забил в конце первого тайма. Хуан Фойт был удален на 52-й. На 54-й Гирасси оформил дубль, добив мяч в сетку после незабитого пенальти. Карим Адейеми сделал счет разгромным на 58-й. Фабиу Силва на 82-й не забил с пенальти. Даниэль Свенссон установил окончательный счет на 6-й добавленной минуте.
Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Сигнал Идуна Парк
Завершен
4 - 0
