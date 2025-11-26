  • Спортс
  • «Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
8

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти

«Боруссия» Дортмунд победила «Вильярреал» в матче Лиги чемпионов – 4:0.

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вильярреал» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Серу Гирасси забил в конце первого тайма. Хуан Фойт был удален на 52-й. На 54-й Гирасси оформил дубль, добив мяч в сетку после незабитого пенальти. Карим Адейеми сделал счет разгромным на 58-й. Фабиу Силва на 82-й не забил с пенальти. Даниэль Свенссон установил окончательный счет на 6-й добавленной минуте.

Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк». 

Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
4 - 0
Вильярреал
Матч окончен
  Свенссон
90’
+5’
Антон   Джан
84’
83’
Бьюкенен   Ахомаш
83’
Моуриньо   Наварро
Фабиу Силва
82’
Нмеча   Гросс
77’
Забитцер   Беллингем
77’
74’
Комесанья   Парехо
Адейеми
71’
Брандт   Чуквуэмека
68’
Гирасси   Фабиу Силва
68’
65’
Пепе   Молейро
65’
Парти   Марин
  Адейеми
58’
  Гирасси
54’
Гирасси
54’
52’
Фойт
2тайм
Перерыв
  Гирасси
45’
+2’
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Ансельмино, Брандт, Адейеми, Свенссон, Забитцер, Нмеча, Ян Коуто, Гирасси
Запасные: Майер, Мане, Бенсебайни, Беллингем, Гросс, Джан, Рюэрсон, Чуквуэмека, Дюранвиль, Кэмпбелл, Остшиньски, Фабиу Силва
1тайм
Вильярреал:
Жуниор, С. Кардона, Вейга, Фойт, Моуриньо, Бьюкенен, Гуйе, Парти, Комесанья, Олувасейи, Пепе
Запасные: Альтимира, Парехо, Микаутадзе, Марин, Молейро, Соломон, Тенас, Наварро, Жерар Морено, Ахомаш, Айосе Перес, Педраса
Подробнее

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoБоруссия Дортмунд
logoЛига чемпионов УЕФА
онлайны
logoВильярреал
logoХуан Фойт
logoКарим Адейеми
logoФабиу Силва
logoДаниэль Свенссон
