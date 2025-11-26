Надаль хотел бы стать президентом «Реала» в будущем: «Почему нет? Сейчас у клуба лучший глава, но никто не знает, что готовит будущее

  • Спортс
Рафаэль Надаль хотел бы стать президентом «Реала».

Бывший теннисист Рафаэль Надаль признался, что не исключает возможности стать президентом «Реала» в будущем. Испанец является болельщиком почетным членом мадридского клуба. 

Действующим главой «Реала» является Флорентино Перес

«У «Реала» лучший президент, и клубу не нужен новый. Никто не знает, что готовит будущее. В концептуальном плане – да, мне бы хотелось, почему нет? Это прекрасный, красивый, мотивирующий и захватывающий вызов.

Прежде всего, я должен быть уверен, что готов к этому. Хотел бы я этого? Возможно, да. Означает ли это, что когда-нибудь в своей жизни я могу задуматься о том, чтобы стать президентом или нет? Ну, не знаю, вижу это далеким и трудным, но никогда не знаешь», – сказал Надаль. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
