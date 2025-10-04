«Будь Сперцян мужчиной, он бы извинился за оскорбление Ндонга. Тот плакал. Если бы Усман мог выйти один на один с ним, показал бы, кто какого цвета». Гендиректор «Ахмата» о стычке

В «Ахмате» высказались о стычке Эдуарда Сперцяна и Усмана Ндонга.

Грозненцы уступили «Краснодару » в 11-м туре Мир РПЛ (0:2).

На 81-й минуте хавбек «быков», высказывая претензии, подошел в упор к Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном» . Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre» .

«Если бы Сперцян был бы мужчиной, то после игры подошел бы и извинился. Он оскорбил Ндонга, который после этого плачет в раздевалке.

Все понимают, как любой другой человек будет относиться к данным высказываниям. Это насколько нужно оскорбить человека, чтобы тот так повел себя? Это не красит наш футбол.

Сперцян специально спровоцировал его. Если бы у Усмана была возможность выйти один на один с ним, то он показал бы, кто какого цвета», – сказал генеральный директор «Ахмата » Ахмед Айдамиров.