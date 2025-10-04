Гвардиола призвал каталонцев поучаствовать в митинге в поддержку Палестины: «В результате геноцида погибли тысячи детей. Только организованное гражданское общество может спасти жизни»

Пеп Гвардиола призвал каталонцев провести протест в связи с событиями в Газе.

В среду военные корабли Израиля остановили «флотилию помощи» из нескольких кораблей, на которых пропалестинские активисты пытались доставить гуманитарную помощь в Сектор Газа. Среди пассажиров была шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Главный тренер «Манчестер Сити », а также ряд других публичных лиц, в число которых вошли музыканты, журналисты, актеры и телеведущие, призвали жителей Каталонии провести сегодня акцию протеста в связи с этим.

«Мы в прямом эфире наблюдаем геноцид, в результате которого погибли тысячи мальчиков и девочек, и еще больше детей могут погибнуть.

Сектор Газа опустошен, и многие люди остались без еды, питьевой воды и лекарств. Только организованное гражданское общество может спасти жизни и оказать давление на правительства. Мы выйдем на улицы с требованием положить конец геноциду», – сказал Гвардиола .

Согласно сообщению Палестинской общины Каталонии, в сегодняшнем митинге приняли участие 300 000 человек.