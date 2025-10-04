  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола призвал каталонцев поучаствовать в митинге в поддержку Палестины: «В результате геноцида погибли тысячи детей. Только организованное гражданское общество может спасти жизни»
23

Гвардиола призвал каталонцев поучаствовать в митинге в поддержку Палестины: «В результате геноцида погибли тысячи детей. Только организованное гражданское общество может спасти жизни»

Пеп Гвардиола призвал каталонцев провести протест в связи с событиями в Газе.

В среду военные корабли Израиля остановили «флотилию помощи» из нескольких кораблей, на которых пропалестинские активисты пытались доставить гуманитарную помощь в Сектор Газа. Среди пассажиров была шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Главный тренер «Манчестер Сити», а также ряд других публичных лиц, в число которых вошли музыканты, журналисты, актеры и телеведущие, призвали жителей Каталонии провести сегодня акцию протеста в связи с этим. 

«Мы в прямом эфире наблюдаем геноцид, в результате которого погибли тысячи мальчиков и девочек, и еще больше детей могут погибнуть.

Сектор Газа опустошен, и многие люди остались без еды, питьевой воды и лекарств. Только организованное гражданское общество может спасти жизни и оказать давление на правительства. Мы выйдем на улицы с требованием положить конец геноциду», – сказал Гвардиола

Согласно сообщению Палестинской общины Каталонии, в сегодняшнем митинге приняли участие 300 000 человек. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Палестинской общины Каталонии
Политика
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoвысшая лига Израиль
logoсборная Израиля по футболу
высшая лига Палестина
logoСборная Палестины по футболу
logoБарселона
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд». 2:0 – Шешко забил после выброса аута. Онлайн-трансляция
588 минут назадLive
«Краснодар» – «Ахмат». 2:0 – Кордоба забил на 15-й, Коста – на 31-й. Онлайн-трансляция
1612 минут назадLive
Новые пары в «Комбо» – угадаете связи? Игра для футбольных эрудитов
14 минут назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Интер» против «Кремонезе», «Лацио» сыграл 3:3 с «Торино», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в воскресенье
1114 минут назад
Шешко забил 2-й гол за «МЮ» – «Сандерленду» после аута
530 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» не выиграл у «Акрона», «Краснодар» принимает «Ахмат», «Динамо» против «Локомотива», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
64944 минуты назадLive
Председателем совета директоров «Динамо» станет экс-глава набсовета РУСАДА Ивлев (РБК)
1148 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Вильярреала», «Валенсия» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
3059 минут назадLive
Ловчев о лидерах Европы: «Шавки, мне стыдно за то, кого там себе выбирают. Нас вернут, если мы будем сильными, с которыми будут считаться и побаиваться. Инфантино – та же шавка»
54сегодня, 14:10
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» принимает «Сандерленд», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» победил «Лидс»
199сегодня, 14:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
Тормену после удара об штангу увезли на электрокаре в 1-м тайме матча с «Ахматом». Защитник «Краснодара» вынес мяч из пустых ворот после удара Мелкадзе
4 минуты назад
Чемпионат Франции. «Мец» против «Марселя», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
314 минут назадLive
«Интер» – «Кремонезе». Лаутаро и Мхитарян играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
114 минут назад
У Васкеса первое результативное действие в «Байере» – голевая в игре с «Унионом». До этого было только 3 желтые карточки
122 минуты назад
«Байер» – «Унион». 2:0 – Поку и Кофан забили, у Васкеса ассист, Гримальдо травмировался. Онлайн-трансляция
130 минут назадLive
Гримальдо разбил голову до крови в игре с «Унионом» после столкновения с одноклубником. Защитника «Байера» унесли на носилках
232 минуты назад
«Арсенал» – «Вест Хэм». 1:0 – Райс забил, Эдегор получил травму. Онлайн-трансляция
1534 минуты назадLive
«Крылья» проиграли 3 матча подряд в РПЛ. У самарцев лишь одна победа в основное время за 12 последних игр во всех турнирах
152 минуты назад
«Рубин» обыграл «Крылья Советов» – 2:0. Арройо забил первый гол в России, Ходжа тоже отличился
23сегодня, 14:12
Минниханов и Федорищев присутствуют на игре «Рубина» и «Крыльев». Губернатора Самарской области освистали фанаты гостей
4сегодня, 14:03