«Арсенал» рассматривает трансфер Мендосы из «Эльче», «Реалу» он тоже интересен. Отступные хавбека – 20 млн евро

«Арсеналу» и «Реалу» интересен игрок «Эльче».

«Арсенал » интересуется полузащитником «Эльче » Родриго Мендосой .

Лондонский клуб внимательно следит за 20-летним игроком и рассматривает возможность сделать предложение о трансфере, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что Мендоса также давно нравится «Реалу ». Сумма отступных, указанная в контракте футболиста, составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Родриго провел 9 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь .