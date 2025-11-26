«Арсенал» рассматривает трансфер Мендосы из «Эльче», «Реалу» он тоже интересен. Отступные хавбека – 20 млн евро
«Арсеналу» и «Реалу» интересен игрок «Эльче».
«Арсенал» интересуется полузащитником «Эльче» Родриго Мендосой.
Лондонский клуб внимательно следит за 20-летним игроком и рассматривает возможность сделать предложение о трансфере, сообщает The Telegraph.
Отмечается, что Мендоса также давно нравится «Реалу». Сумма отступных, указанная в контракте футболиста, составляет 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Ла Лиги Родриго провел 9 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
