Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами

Пеп Гвардиола провел 100-й матч в Лиге чемпионов в качестве главного тренера «Манчестер Сити ».

«Горожане» дома уступили «Байеру » (0:2) в 5-м туре общего этапа.

Только у Алекса Фергюсона (190 с «Манчестер Юнайтед ») и Арсена Венгера (177 с «Арсеналом») больше матчей в ЛЧ с английскими командами.

На счету Пепа 62 победы, 18 ничьих и 20 поражений в этом турнире с «Сити».