Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
Пеп Гвардиола провел 100-й матч во главе «Сити» в ЛЧ.
Пеп Гвардиола провел 100-й матч в Лиге чемпионов в качестве главного тренера «Манчестер Сити».
«Горожане» дома уступили «Байеру» (0:2) в 5-м туре общего этапа.
Только у Алекса Фергюсона (190 с «Манчестер Юнайтед») и Арсена Венгера (177 с «Арсеналом») больше матчей в ЛЧ с английскими командами.
На счету Пепа 62 победы, 18 ничьих и 20 поражений в этом турнире с «Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
