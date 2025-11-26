«Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда

«Наполи» победил «Карабах» в матче Лиги чемпионов.

«Наполи» обыграл «Карабах» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Матч проходил на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Расмус Хейлунд не реализовал пенальти на 56-й минуте – Матеуш Кохальски отбил его удар. Скотт Мактоминей открыл счет на 65-й, Марко Янкович забил в свои на 72-й.