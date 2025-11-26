  • Спортс
  • «Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда
13

«Наполи» победил «Карабах» в матче Лиги чемпионов.

«Наполи» обыграл «Карабах» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Матч проходил на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Расмус Хейлунд не реализовал пенальти на 56-й минуте – Матеуш Кохальски отбил его удар. Скотт Мактоминей открыл счет на 65-й, Марко Янкович забил в свои на 72-й. 

Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
Завершен
2 - 0
Карабах
Матч окончен
Буонджорно   Жезус
90’
Нерес   Вергара
90’
Ррахмани
77’
76’
Джафаргулиев   Байрамов
76’
Матеус   Болт
76’
Дуран   Ахундзаде
Хейлунд   Лукка
75’
Ланг   Элмаз
75’
  Янкович
72’
  Мактоминей
65’
Бекема   Политано
64’
61’
Медина   Ммаэ
61’
Андраде   Кащук
Хейлунд
56’
55’
Янкович
Ланг
50’
2тайм
Перерыв
43’
Медина
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Ланг, Нерес, Оливера, Мактоминей, Лоботка, Ди Лоренцо, Хейлунд
Запасные: Контини-Барановский, Вергара, Жезус, Элмаз, Лукка, Ферранте, Политано, Амброзино
1тайм
Карабах:
Кохальски, Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус, Янкович, Бикальо, Аддай, Зубир, Андраде, Дуран
Запасные: Болт, Гусейнов, Куаку, Хони Монтьель, Ммаэ, Ахундзаде, Гурбанлы, Бунтич, Байрамов, Кащук, Магомедалиев
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
