Магомед Анкалаев проиграл во второй раз в карьере – прервалась беспроигрышная серия с 2018 года

Магомед Анкалаев проиграл Алексу Перейру на UFC 320 – это его второе поражение.

Магомед Анкалаев проиграл во второй раз в карьере – его нокаутировал Алекс Перейра в первом раунде. Анкалаев ранее проигрывал только Полу Крэйгу в 2018 году – это был дебютный бой в UFC.

После поражения от Крэйга Анкалаев выиграл 12 боев в UFC . В 2022-м бой с Яном Блаховичем закончился ничьей.

Перейра – после победы над Анкалаевым: «Сделал то, что не получилось в прошлый раз»