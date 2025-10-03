  • Спортс
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье

В Серии А пройдут матчи 6-го тура.

В пятницу «Верона» сыграет с «Сассуоло» в стартом матче тура.

В субботу «Лацио» на своем поле сыграет с «Торино», «Интер» примет «Кремонезе», «Аталанта» – «Комо».

В воскресенье «Рома» в гостях сыграет с «Фиорентиной», «Наполи» дома встретится с «Дженоа», а завершится тур центральным матчем «Ювентус» – «Милан».

Чемпионат Италии

6-й тур

Серия А. 6 тур
4 октября 13:00, Олимпийский стадион
Лацио
Не начался
Торино
Серия А. 6 тур
4 октября 13:00, Эннио Тардини
Парма
Не начался
Лечче
Серия А. 6 тур
4 октября 16:00, Сан-Сиро
Интер
Не начался
Кремонезе
Серия А. 6 тур
4 октября 18:45, Адзурри д′Италия
Аталанта
Не начался
Комо
Серия А. 6 тур
5 октября 10:30, Фриули
Удинезе
Не начался
Кальяри
Серия А. 6 тур
5 октября 13:00, Ренато Далль'Ара
Болонья
Не начался
Пиза
Серия А. 6 тур
5 октября 13:00, Артемио Франки
Фиорентина
Не начался
Рома
Серия А. 6 тур
5 октября 18:45, Альянц Стэдиум
Ювентус
Не начался
Милан

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Календарь Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
