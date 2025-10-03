Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье

В Серии А пройдут матчи 6-го тура.

В пятницу «Верона » сыграет с «Сассуоло » в стартом матче тура.

В субботу «Лацио » на своем поле сыграет с «Торино », «Интер » примет «Кремонезе», «Аталанта» – «Комо».

В воскресенье «Рома» в гостях сыграет с «Фиорентиной», «Наполи» дома встретится с «Дженоа», а завершится тур центральным матчем «Ювентус» – «Милан».

Чемпионат Италии

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

