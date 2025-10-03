Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
В Серии А пройдут матчи 6-го тура.
В пятницу «Верона» сыграет с «Сассуоло» в стартом матче тура.
В субботу «Лацио» на своем поле сыграет с «Торино», «Интер» примет «Кремонезе», «Аталанта» – «Комо».
В воскресенье «Рома» в гостях сыграет с «Фиорентиной», «Наполи» дома встретится с «Дженоа», а завершится тур центральным матчем «Ювентус» – «Милан».
6-й тур
3 октября 18:45, Марк Антонио Бентегоди
4 октября 13:00, Олимпийский стадион
4 октября 13:00, Эннио Тардини
4 октября 18:45, Адзурри д′Италия
5 октября 13:00, Ренато Далль'Ара
5 октября 13:00, Артемио Франки
Не начался
5 октября 16:00, Стадио Диего Армандо Марадона
5 октября 18:45, Альянц Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
