  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Закрой рот, черное говно». Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на португальском, из-за чего началась стычка
126

«Закрой рот, черное говно». Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на португальском, из-за чего началась стычка

Усман Ндонг рассказал, чем его спровоцировал Эдуард Сперцян.

Конфликт случился на 81-й минуте матча 11-го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (2:0). 

Хавбек «быков», высказывая претензии, подошел в упор к Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой.

Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

Расскажите, что произошло в конце матча, когда Эдуард Сперцян был рядом с вами, а после вы получили красную карточку.

– Был игровой эпизод, фола там не было. Я подошел помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: «Закрой рот, черное говно». Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что‑то придумывать, если он это сказал.

Сперцян произнес это на английском языке?

– Нет, на португальском. Я не мог сдержаться, потому что меня оскорбили, я не воспринимал его слова.

Для вас удивительно, что такое происходит в современном мире?

– Он капитан команды, зачем такое мне говорить?

Вы пытались донести до судьи те слова, которые сказал вам Сперцян?

– Судья не слышал. Весь матч ему говорил, но он не слушал. Судья смотрел ВАР, что сделал соперник, но не вслушивался в сказанное, – сказал защитник «Ахмата». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoУсман Ндонг
logoКраснодар
Инал Танашев
контент
logoЭдуард Сперцян
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoМатч ТВ
брань
дискриминация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов не захотел общаться со Сперцяном после удаления Ндонга: «Он спровоцировал нашего игрока, не надо подходить после этого»
47сегодня, 17:23
Защитник «Ахмата» Ндонг плечом разбил губу Сперцяну во время конфликта и получил красную. Хавбек «Краснодара» предупрежден «за провокационные действия»
25сегодня, 16:25
Главные новости
«Ахмат» обратится в КДК РФС из-за слов Сперцяна Ндонгу: «Не позволим оскорблять наших игроков. Тем более, что это было на расисткой почве»
1312 минут назад
Карпин про 3:5 с «Локомотивом»: «Вроде как команде предъявить не за что, но в то же время счет на табло. В 4 голах у «Динамо» были конкретные индивидуальные ошибки»
2119 минут назад
«Карпин – наш тренер». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 3:5 с «Локомотивом»
1920 минут назад
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
20 минут назадТесты и игры
«Челси» обыграл «Ливерпуль» дважды подряд. Перед этим «синие» не побеждали 10 матчей – с 2021-го
1029 минут назад
«Будь Сперцян мужчиной, он бы извинился за оскорбление Ндонга. Тот плакал. Если бы Усман мог выйти один на один с ним, показал бы, кто какого цвета». Гендиректор «Ахмата» о стычке
6130 минут назад
Слот про 1:2 с «Челси»: «Доминировал во 2-м тайме «Ливерпуль», но в последние 15 минут забить могли и мы, и они. Детали складываются не в нашу пользу, надо работать усерднее»
4937 минут назад
«Динамо» и «Локомотив» повторили рекорд по результативности в московских дерби в чемпионате России, забив 8 голов за матч
3547 минут назад
«Реал» – «Вильярреал». Мбаппе, Винисиус, Гюлер играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
63сегодня, 18:30
Чемпионат Испании. «Реал» против «Вильярреала», «Атлетик» победил «Мальорку», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
3250 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о 5:3 с «Динамо»: «То, что «Локо» забивает, радует. Другой вопрос, что мы пропускаем – есть над чем работать. Но победа в дерби, большой матч, прекрасное настроение»
2 минуты назад
«Если бы третий Зидан забил, было бы нормально. Ну, Дрогунов – он же лысый, как Зидан». Канчельскис после 2:0 с «Орлом»
2 минуты назадВидео
Слот о неназначенном пенальти на Исаке в матче с «Челси»: «В ЛЧ за такое дали бы 11-метровый. У АПЛ другие стандарты»
5 минут назадФото
«Динамо» пропустило 5 голов впервые с мая 2022-го. Команда Карпина проиграла «Локомотиву» 3:5
26 минут назад
Тренер «Челси» Кабальеро о 2:1 с «Ливерпулем»: «Очень рады, что заработали 3 очка на последних секундах, это незабываемо. Нужно использовать это, чтобы продолжать расти»
419 минут назад
Киву о 4:1 с «Кремонезе»: «Интер» доминировал, был агрессивен и получал удовольствие. Идеала не существует, но мы к нему и не стремимся»
136 минут назад
Чемпионат Франции. «Осер» против «Ланса», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
545 минут назадLive
Чемпионат Турции. «Галатасарай» и «Бешикташ» сыграли вничью
252 минуты назад
Бонни набрал 4 (1+3) очка в первом матче за «Интер» в Серии А в стартовом составе – против «Кремонезе». Это второй случай для клуба за 20 сезонов
352 минуты назад
У «Челси» 3 победы в 4 последних матчах. Сегодня – над «Ливерпулем»
16сегодня, 18:30