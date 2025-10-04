«Закрой рот, черное говно». Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на португальском, из-за чего началась стычка

Усман Ндонг рассказал, чем его спровоцировал Эдуард Сперцян.

Конфликт случился на 81-й минуте матча 11-го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (2:0).

Хавбек «быков», высказывая претензии, подошел в упор к Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой .

Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга , а также наказать футболиста «Краснодара » желтой карточкой «за провокационные действия».

– Расскажите, что произошло в конце матча, когда Эдуард Сперцян был рядом с вами, а после вы получили красную карточку.

– Был игровой эпизод, фола там не было. Я подошел помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: «Закрой рот, черное говно». Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что‑то придумывать, если он это сказал.

– Сперцян произнес это на английском языке?

– Нет, на португальском. Я не мог сдержаться, потому что меня оскорбили, я не воспринимал его слова.

– Для вас удивительно, что такое происходит в современном мире?

– Он капитан команды, зачем такое мне говорить?

– Вы пытались донести до судьи те слова, которые сказал вам Сперцян?

– Судья не слышал. Весь матч ему говорил, но он не слушал. Судья смотрел ВАР, что сделал соперник, но не вслушивался в сказанное, – сказал защитник «Ахмата ».