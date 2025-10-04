Макс Ферстаппен обвинил Норриса в помехе в квалификации: «Я это запомню»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не смог перебить время гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла в квалификации к Гран-при Сингапура из-за поведения соперника из «Макларена» Ландо Норриса.
«Вот что случается, когда болид впереди тебя просто едет в своем темпе – в двух секундах впереди тебя.
Я это отметил – и запомню.
Кто это был? Не Оскар [Пиастри]. Немного жаль – думаю, в противном случае я был бы близок к поулу.
Здесь всегда очень интересная борьба в квалификации. Конечно, я разочарован, что не стал первым, но пока уик-энд складывается очень хорошо. Болид весьма конкурентоспособен, и снова занять второе место – очень хороший результат», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Инженер Ферстаппена о 2-м месте: «Можешь поблагодарить своего друга за это»
Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й