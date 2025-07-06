Победы «Реала», «ПСЖ», Андреевой, Джоковича и Синнера, обстоятельства драки Смолова, травма Мусиалы, похороны Жоты, поул Ферстаппена, назначение Хартли в «Локо» и другие новости

1. На клубном чемпионате мира по футболу прошли два матча с участием европейских грандов. «ПСЖ» вдевятером выбил «Баварию» (2:0) и в полуфинале встретится с «Реалом», тоже доигрывавшим в меньшинстве матч против «Боруссии» (3:2). Усман Дембеле и Килиан Мбаппе посвятили свои голы погибшему Диогу Жоте.

2. Майская драка Федора Смолова в «Кофемании» обрастает подробностями. Стало известно , что форвард извинялся перед посетителями кафе за шумное поведение и предлагал оплатить всем счет, но в ответ прозвучал мат от сидящих за одним из столиков, после чего и начался конфликт. Один из участников утверждает , что Смолов спрашивал, кто за какой клуб болеет, и злился из-за того, что его не узнали.

Уже 5 июля футболист заявил в полицию о вымогательстве 20 млн рублей за то, чтобы видео драки не попало в сеть, а МВД начало проверку по делу.

3. Новак Джокович победил Миомира Кецмановича в третьем круге «Уимблдона» , а первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Педро Мартинеса Портеро. В четвертый круг вышли и Мирра Андреева, выбившая Хейли Батист, и Людмила Самсонова, победившая Дарью Касаткину, и Екатерина Александрова, одолевшая Зейнеп Сенмез.

4. Джамал Мусиала получил тяжелую травму ноги в результате столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой в четвертьфинале клубного ЧМ. У представителей «Баварии» действия итальянского игрока вызвали возмущение , а сам вратарь, шокированный произошедшим, молится за пострадавшего полузащитника.

5. В Португалии прошли похороны Диогу Жоты: церемонию посетили Арне Слот, Вирджил ван Дейк, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс и другие, а Рубен Невеш даже нес гроб. Роналду службу пропустил по договоренности с семьей усопшего – чтобы не создавать шумиху. «Ливерпуль» тем временем принял решение выплатить близким Жоты 8 млн фунтов.

6. Макс Ферстаппен стал лучшим в квалификации к Гран-при Великобритании «Формулы-1», Оскар Пиастри оказался вторым, Ландо Норрис – третьим. Нидерландец сравнялся с Феттелем по общему количеству поулов за «Ред Булл», а с Пиастри – по их числу в текущем сезоне.

7. «Локомотив» объявил о назначении Боба Хартли главным тренером. Победитель Кубка Гагарина 2021 года будет получать 160 млн рублей в год.

8. Бителло, вышедшему на товарищеский матч «Динамо» в статусе капитана, досталось сразу по нескольким поводам. Андрей Лунев удивился тому, что не приезжавший на сборы «чудак» получил повязку, а Владислав Радимов, которого сам бразилец называл «маленьким комментатором» за претензии насчет жвачки, напомнил хавбеку о своем славном прошлом и указал на разницу в их уровне.

9. «Спартак» рискует лишиться двух звездных футболистов. Манфред Угальде «очень хочет» вернуться в Эредивизи, особенно в «Фейеноорд», а Эсекиэль Барко и «Фламенго» уже согласовали контракт.

10. Третий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может пройти в России – сами участники попросили об этом, а Турки Аль эш-Шейх и не против.

11. МЛС. Дубль и ассист Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Монреаль» (4:1), «Атланта» Миранчука и «Ди Си Юнайтед» голов не забили .

12. Бельгиец Яспер Филипсен выиграл первый этап веломногодневки «Тур де Франс». Биниам Гирмей (Эритрея) стал вторым, Серен Вереншельд (Норвегия) – третьим.

13.Кубок России по регби-7 . «ВВА-Подмосковье», «Локомотив» и «Динамо» вышли в 1/4 финала.

14. Константин Тюкавин сказал , что у него отличные оценки в институте, но не смог вспомнить, на какой специальности учится.

15. В Париже впервые с 1923 года официально разрешили купание в Сене. На реке проходили соревнования Олимпиады-2024.

16. «Амкал» впервые выиграл Медиалигу, победив в «Лужниках» «БроукБойз» – 2:0. 31 715 зрителей посетили решающий матч в «Лужниках» – это новый рекорд турнира.

Цитаты дня

Участник конфликта со Смоловым: «Все мы выросли в 90-х. Побуянили, он извинился, все хорошо. Вылечите потерпевшего, компенсируйте – денег никто не просит»

Константин Тюкавин: «В «Динамо» капитанами могут быть только русские ребята»

Истомина о драке Смолова: «Муж хотел исправить ошибку, но столкнулся с вымогательством, нас шантажировали месяц. Этот случай эмоциональной дисрегуляции он прорабатывает в терапии»

Шарль Леклер после 6-го места: «#####, #####, #####. ## ### это. Какое же я ###### дерьмо»

Депутат Свищев: «Смолов не может остаться безнаказанным за нападение на людей в кафе. Не так важно, что произошло – оскорбили его или унизили»

Анна Щербакова: «Я нахожусь в поиске дела жизни, которое будет меня заряжать так же, как фигурное катание. После больших вершин сложно искать что-то новое»

Мамаев поддержал Смолова после драки в «Кофемании»: «Хочется, чтобы люди адекватно посмотрели на ситуацию. Пусть каждый себе задаст вопрос – смог бы он сдержать эмоции»