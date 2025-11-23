Защитник «Спартака» Ву о потасовке в матче с ЦСКА: «Пытались устрашить некоторых игроков. Это дерби, здесь всегда так»

Ву о потасовке в дерби с ЦСКА: пытались устрашить некоторых игроков.

Защитник «Спартака» Кристофер Ву прокомментировал стычку с футболистами ЦСКА в дерби.

В субботу «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура Мир РПЛ (1:0).

На 65-й минуте Кирилл Глебов сфолил на Данииле Денисове во время контратаки. После свистка арбитра Сергея Карасева хавбека армейцев в подкате сбил Эсекиэль Барко – во время падения Глебов попал аргентинцу ногой по голове, после чего Ву подошел к футболисту ЦСКА и схватил за грудки . Между игроками «Спартака » и ЦСКА завязалась стычка, по итогам которой Ву и Мойзес Барбоза получили желтые карточки.

– Вы схватили Матеуса Алвеса за горло в перепалке.

– Это дерби! Здесь всегда так. Мы пытались устрашить некоторых игроков. Мне понравилось дерби. ЦСКА – хорошая команда. Но мы будем делать все, чтобы победить.

– Вы были готовы драться.

– Да нет, не драться, я же не хотел получить красную карточку, – сказал Ву с улыбкой.