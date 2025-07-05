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  • Участник драки со Смоловым сказал, что тот спрашивал, кто за какой клуб болеет, и предлагал оплатить счета: «Мы сказали, что сами можем. Это и то, что мы не узнали его, разозлило Федора»
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Участник драки со Смоловым сказал, что тот спрашивал, кто за какой клуб болеет, и предлагал оплатить счета: «Мы сказали, что сами можем. Это и то, что мы не узнали его, разозлило Федора»

Стали известны новые детали драки Федора Смолова в «Кофемании».

Как пишет RTVI, в разговоре с RT неназванный участник драки со Смоловым заявил, что футболист и люди из его компании громко спрашивали посетителей «Кофемании», кто за какой клуб болеет.

Кроме того, по словам собеседника, футболист пытался поговорить с женщиной за соседним столиком, она ему «что-то ответила», после чего началась словесная перепалка. Затем Смолов попытался «загладить вину» и стал предлагать посетителям оплатить их счета, утверждает мужчина.

«Подошел к нам. Мы сказали, что сами в состоянии за себя заплатить. Видимо, это и то, что мы не признали в нем футболиста, его разозлило. Он напал, я увернулся», – сообщил собеседник RT.

Мужчина добавил, что его товарищ получил перелом челюсти.

«Мы вообще не хотели огласки. Не знаем, кто слил видео и уж тем более вымогает деньги у Феди. Нам достаточно того, чтобы он извинился и оплатил лечение пострадавшему. Ломать ему жизнь не хотим», – сказал мужчина, отметив, что разрешением ситуации занимаются адвокаты.

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Опубликовано: Sports
Источник: RTVI
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