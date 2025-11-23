Депутат КПРФ Обухов об избиении болельщика ЦСКА: «Fan ID – не панацея, это облегчение для работы спецслужб. Атмосферу в обществе нужно менять, должны работать воспитательные институты»

Депутат КПРФ об избиении болельщика ЦСКА: Fan ID не панацея.

Депутат КПРФ Сергей Обухов прокомментировал избиение болельщика ЦСКА группой фанатов «Спартака » после матча 16-го тура Мир РПЛ (0:1).

В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены » болельщики «Спартака » напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили : «Удивительно, как это возможно в РПЛ . Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства». МВД начало проверку .

– Паспорт болельщика – не знак качества человеческого благородства и достойного поведения. Это облегчение для работы спецслужб. Это не панацея. Трудно что-либо добавить.

– Можно ли искоренить такие драки?

– Это общая ситуация в государстве, в обществе, моральный климат. Посмотрите социологию, уровень взаимного доверия к людям. Это комплексная глобальная проблема. Вся атмосфера в обществе об этом говорит. То есть ее нужно менять.

Для этого должны работать все воспитательные институты. Но у нас же не воспитание, а услуга. Поэтому здесь какого-то одного подхода. Но то что этим нужно заниматься – очевидно, – сказал Обухов.

