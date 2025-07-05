Прошли похороны Жоты и его брата. Службу посетили Слот, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Бернарду, Бруну, Феликс и другие. Невеш и Канселу прилетели из США, Рубен нес гроб Диогу

Прошли похороны погибшего игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Форвард «Ливерпуля » и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании. Сообщалось , что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.

Сегодня состоялись похороны футболистов, они прошли в их родном городе Гондомар. Поминальная служба длилась около часа.

Похороны посетили семья, друзья футболистов, а также их партнеры по командам и тренеры.

Из футболистов на похоронах были Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Тиаго Алькантара, Руй Патрисиу, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Жозе Фонте, Ренату Вейга, Рикарду и Андре Орта и другие. Жоау Канселу и Рубен Невеш прилетели из США сразу после поражения «Аль-Хилаля» от «Флуминенсе» на клубном чемпионате мира. Футболисты «Пенафиэла» из второй лиги Португалии, за который выступал брат Жоты, прибыли в полном составе.

Из тренеров и функционеров на похоронах были Арне Слот, Фернанду Сантуш, Нуну Эшпириту Санту, Роберто Мартинес, Андре Виллаш-Боаш.

Ван Дейк во время поминальной службы нес венок с 20-м номером Жоты, а Робертсон нес венок с 30-м номером Силвы.

После службы процессия направилась к кладбищу. Одним из тех, кто нес гроб Жоты, был его близкий друг Невеш.