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Прошли похороны Жоты и его брата. Службу посетили Слот, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Бернарду, Бруну, Феликс и другие. Невеш и Канселу прилетели из США, Рубен нес гроб Диогу

Прошли похороны погибшего игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.

Сегодня состоялись похороны футболистов, они прошли в их родном городе Гондомар. Поминальная служба длилась около часа.

Похороны посетили семья, друзья футболистов, а также их партнеры по командам и тренеры.

Из футболистов на похоронах были Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Тиаго Алькантара, Руй Патрисиу, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Жозе Фонте, Ренату Вейга, Рикарду и Андре Орта и другие. Жоау Канселу и Рубен Невеш прилетели из США сразу после поражения «Аль-Хилаля» от «Флуминенсе» на клубном чемпионате мира. Футболисты «Пенафиэла» из второй лиги Португалии, за который выступал брат Жоты, прибыли в полном составе.

Из тренеров и функционеров на похоронах были Арне Слот, Фернанду Сантуш, Нуну Эшпириту Санту, Роберто Мартинес, Андре Виллаш-Боаш.

Ван Дейк во время поминальной службы нес венок с 20-м номером Жоты, а Робертсон нес венок с 30-м номером Силвы.

После службы процессия направилась к кладбищу. Одним из тех, кто нес гроб Жоты, был его близкий друг Невеш.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: A Bola
logoДиогу Жота
logoСборная Португалии по футболу
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Португалия
Андре Тейшейра да Силва
logoЖоау Феликс
logoВирджил ван Дейк
logoРенату Вейга
logoЖозе Фонте
logoБернарду Силва
logoДжордан Хендерсон
logoРикарду Орта
logoФабиньо
logoРуй Патрисиу
logoАрне Слот
logoТиаго Алькантара
logoАндре Орта
logoБруну Фернандеш
logoЭндрю Робертсон
logoРоберто Мартинес
logoПенафиэл
logoЖоау Канселу
logoчемпионат мира среди клубов
logoРубен Невеш
logoНоттингем Форест
logoНуну Эшпириту Санту
logoАль-Хилаль
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