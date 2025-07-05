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Лунев о Бителло: «Чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан «Динамо». Ну, окей»

Андрей Лунев критично высказался о капитанской повязке Бителло.

Бразилец был капитаном «Динамо» в матче с 2Drots, а также в игре с «Партизаном» после ухода с поля Даниила Фомина.

«Как мне капитан Бителло? Удивительно. Почему? Очевидно же все – чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан. Ну, окей… Кто у нас был на поле? Логичнее было бы дать Кутицкому повязку», – заявил Лунев.

Напомним, зимой 2024-го Бителло отказался приезжать на сборы московского клуба. Причиной тому, как сообщалось, стали переговоры с «Ботафого».

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Опубликовано: Sports
logoАндрей Лунев
logoБителло
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кутицкий
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