Лунев о Бителло: «Чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан «Динамо». Ну, окей»

Андрей Лунев критично высказался о капитанской повязке Бителло.

Бразилец был капитаном «Динамо » в матче с 2Drots, а также в игре с «Партизаном» после ухода с поля Даниила Фомина.

«Как мне капитан Бителло ? Удивительно. Почему? Очевидно же все – чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан. Ну, окей… Кто у нас был на поле? Логичнее было бы дать Кутицкому повязку», – заявил Лунев .

Напомним, зимой 2024-го Бителло отказался приезжать на сборы московского клуба. Причиной тому, как сообщалось, стали переговоры с «Ботафого».