Угальде хочет перейти в «Фейеноорд», который готов продолжать переговоры со «Спартаком» (ESPN)
Манфред Угальде намерен вернуться в чемпионат Нидерландов.
По данным ESPN, форвард «очень хочет» вернуться в Эредивизи, особенно в «Фейеноорд». Футболисту нравится «атмосфера в клубе и его спортивная структура».
«Фейеноорд» уже делал официальное предложение «Спартаку» по трансферу 23‑летнего нападающего в 15 млн евро, но российский клуб его отклонил. В «Фейеноорде» считают, что, хотя потенциальная сделка кажется сложной, возобновление переговоров еще возможно.
В прошлом сезоне Угальде с 17 голами стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ. Костариканец перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе 2024 года.
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