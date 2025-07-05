  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Угальде хочет перейти в «Фейеноорд», который готов продолжать переговоры со «Спартаком» (ESPN)
29

Угальде хочет перейти в «Фейеноорд», который готов продолжать переговоры со «Спартаком» (ESPN)

Манфред Угальде намерен вернуться в чемпионат Нидерландов.

По данным ESPN, форвард «очень хочет» вернуться в Эредивизи, особенно в «Фейеноорд». Футболисту нравится «атмосфера в клубе и его спортивная структура».

«Фейеноорд» уже делал официальное предложение «Спартаку» по трансферу 23‑летнего нападающего в 15 млн евро, но российский клуб его отклонил. В «Фейеноорде» считают, что, хотя потенциальная сделка кажется сложной, возобновление переговоров еще возможно.

В прошлом сезоне Угальде с 17 голами стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ. Костариканец перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе 2024 года.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?28118 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Sports
Источник: ESPN
logoМанфред Угальде
logoФейеноорд
возможные трансферы
logoСпартак
logoвысшая лига Нидерланды
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливай – левая покупка за большие деньги, в Греции нет игроков за 20 млн. Когда он появился, Угальде психологически просел. В итоге ни тот не забивает, ни другой». Первак о «Спартаке»
22вчера, 20:51
Угальде может уйти из «Спартака», «Барса» смотрит на Думфриса, «Атлетико» хочет Ромеро. Главные инсайды дня
103 июля, 23:15
Сергеев склоняется к переходу в «Спартак». Форвард «Крыльев» устал ждать трансфера в «Динамо», возможный уход Угальде тоже на него влияет (Sport24)
643 июля, 18:46
«Спартак» активно ищет нападающего на замену Угальде. Костариканца хочет купить «Фейеноорд» («СЭ»)
583 июля, 12:27
«Спартак» отклонил первое предложение «Фейеноорда» по Угальде. Форвард не против вернуться в Эредивизи, сделка не исключена (Voetbal International)
433 июля, 12:13
Главные новости
Эстевао: «Вижу у себя сходство с Месси. Он просто хочет играть в футбол и быть рядом с семьей»
2 минуты назад
Братский Кубок. ЦСКА сыграет с ОФК
4914 минут назад
Мамаев поддержал Смолова после драки в «Кофемании»: «Хочется, чтобы люди адекватно посмотрели на ситуацию. Пусть каждый себе задаст вопрос – смог бы он сдержать эмоции»
3626 минут назад
«Чудака с восемью «Золотыми мячами» ломать не хочется. Однажды до крови наступил Месси на галик – представил, как контракт разрывают». Экс-защитник «Майами» Кривцов об отношении к Лео
2029 минут назад
Артем Дзюба: «Хотел бы еще один ЧМ в России. Все бы удивились, какие мы незлопамятные»
1452 минуты назад
Прошли похороны Жоты и его брата. Службу посетили Слот, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Бернарду, Бруну, Феликс и другие. Невеш и Канселу прилетели из США, Рубен нес гроб Диогу
15сегодня, 11:20Фото
Участник конфликта со Смоловым: «Все мы выросли в 90-х. Побуянили, он извинился, все хорошо. Вылечите потерпевшего, компенсируйте – денег никто не просит»
46сегодня, 11:18
Лунев о Бителло: «Чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан «Динамо». Ну, окей»
41сегодня, 10:58
Расширяемся и ищем усиление в финансовую команду – приходите работать в Спортс’’!
сегодня, 11:00Вакансия
МВД проводит проверку по факту конфликта с участием Смолова в «Кофемании» и возможного вымогательства денег у него
39сегодня, 10:48
Ко всем новостям
Последние новости
Уокер перешел в «Бернли» из «Манчестер Сити» за 5 млн фунтов с учетом бонусов
7сегодня, 10:41Фото
«Милан» и «Аталанта» включились в борьбу за Лукку. «Наполи» и «Атлетико» также интересуются форвардом «Удинезе»
4сегодня, 10:05
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Родину-2» и сыграет с «Торпедо», «Краснодар» против «Ростова»
6сегодня, 10:01
Виктория Лопырева: «Смолов не конфликтный человек и никогда первый не стал бы провоцировать конфликт»
11сегодня, 09:55
Собчак о Смолове, ударившем двух мужчин: «А что за «химия» между «Кофеманией» и футболистами?»
14сегодня, 09:50
Матеус Алвес: «Хочу войти в историю ЦСКА. Это клуб с большой историей»
8сегодня, 09:18
Пивоваров о ролике с презентацией Сергеева в образе крепостного и отсылками к «Зениту»: «Смотрел один раз – мне понравилось»
14сегодня, 08:58
Никита Кологривый: «Судьбы спортсменов очень трагичные – они быстро взлетают, как и артисты. Хотел бы сыграть тренера, который много преодолевал»
12сегодня, 08:50
Песьяков о «Крыльях» при Адиеве: «Тактику мы поменяем, 50% коллектива поменялось. Еще будут вливания. Будем меньше пропускать и больше забивать, надеюсь»
7сегодня, 07:22
«Реал» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
8сегодня, 06:50