Угальде хочет перейти в «Фейеноорд», который готов продолжать переговоры со «Спартаком» (ESPN)

Манфред Угальде намерен вернуться в чемпионат Нидерландов.

По данным ESPN, форвард «очень хочет» вернуться в Эредивизи , особенно в «Фейеноорд». Футболисту нравится «атмосфера в клубе и его спортивная структура».

«Фейеноорд» уже делал официальное предложение «Спартаку » по трансферу 23‑летнего нападающего в 15 млн евро, но российский клуб его отклонил. В «Фейеноорде » считают, что, хотя потенциальная сделка кажется сложной, возобновление переговоров еще возможно.

В прошлом сезоне Угальде с 17 голами стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ . Костариканец перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе 2024 года.