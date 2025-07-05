МВД проводит проверку по факту конфликта с участием Смолова в «Кофемании» и возможного вымогательства денег у него

МВД России выступило с заявлением по поводу инцидента с участием Федора Смолова.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

В заявлении говорится, что сотрудниками УВД Центрального округа столицы продолжается проведение проверки по факту конфликта в «Кофемании».

В МВД сообщили, что 28 мая в отдел по Пресненскому району Москвы из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 47-летнего жителя города Челябинска с телесными повреждениями.

В больнице гражданина опросили, после чего тот продолжил лечение по месту жительства.

«Было установлено, что между посетителями кафе произошел конфликт, в ходе которого одному из граждан потребовалась медицинская помощь. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого.

Им оказался 35-летний футболист, который на тот момент выехал за пределы Российской Федерации, в связи с чем опросить его не представилось возможным.

Сотрудниками ОМВД России по Пресненскому району в ходе проверки были запрошены медицинские документы лечебных учреждений Москвы и Челябинска. До окончания сроков проверки документация о лечении в полном объеме в адрес полиции не поступила.

Учитывая ограниченные законодательством сроки рассмотрения материалов, для сбора всех необходимых документов и установления обстоятельств случившегося, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела и сбора всех необходимых документов.

В настоящее время проведение проверки продолжается, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Кроме того, проводится проверка по факту опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевшем место факте вымогательства денежных средств у одного из участников конфликта», – говорится в заявлении МВД.

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