Ферстаппен сравнялся с Феттелем по поулам за «Ред Булл», Себастьян репостнул статистику

Ферстаппен повторил достижение Феттеля в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Великобритании , завоевав 44-ю поул-позицию в «Формуле-1».

Все поулы нидерландец заработал в составе австрийской команды. Макс сравнялся с другим четырехкратным чемпионом – Себастьяном Феттелем – по данному показателю в составе «Ред Булл».

Больше поулов за одну команду лишь у Льюиса Хэмилтона (78, «Мерседес»), Михаэля Шумахера (58, «Феррари ») и Айртона Сенны (46, «Макларен»). Макс – пятый в истории по общему количеству поул-позиций после Хэмилтона (104), Шумахера (68), Сенны (65) и Феттеля (57).

Себастьян репостнул запись руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, посвященную равенству двух чемпионов по поулам за коллектив из Милтон-Кейнса.

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Фото: соцсети Себастьяна Феттеля