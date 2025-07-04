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МЛС. «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Колорадо Рэпидс», «Интер Майами» Месси и «Атланта» Миранчука проведут матчи в воскресенье

В МЛС пойдут очередные матчи.

В ночь на субботу «Спортинг Канзас Сити», за который выступает Магомед-Шапи Сулейманов, сыграет с «Колорадо Рэпидс» в гостях.

В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси встретится на выезде с «Монреаль Импэкт», «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука – с «Ди Си Юнайтед».

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
5 июля 01:30, Dick's Sporting Goods Park
Колорадо Рэпидс
Не начался
Спортинг Канзас Сити
МЛС. Регулярный чемпионат
5 июля 23:30, Audi Field
Ди Си Юнайтед
Не начался
Атланта Юнайтед
МЛС. Регулярный чемпионат
5 июля 23:30, Stade Saputo
Монреаль Импэкт
Не начался
Интер Майами

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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