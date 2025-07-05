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Шарль Леклер после 6-го места: «#####, #####, #####. ## ### это. Какое же я ###### дерьмо»

Леклер обматерил себя после квалификации в Сильверстоуне.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал шестое время в квалификации к Гран-при Великобритании, после чего эмоционально отреагировал на результат по радио.

«#####, #####, #####. ## ### это. Какое же я ###### дерьмо. Я такое ###### дерьмо. Вот кто я», – сообщил монегаск инженеру.

Гран-при Великобритании-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
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