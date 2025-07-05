Уимблдон. 3-й круг. Мирра Андреева встретится с Батист, Самсонова – с Касаткиной, Александрова – с Сенмез, Швентек – с Коллинс
Мирра Андреева и Хейли Батист сыграют в третьем круге «Уимблдона».
Людмила Самсонова встретится с Дарьей Касаткиной, Екатерина Александрова – с Зейнеп Сенмез.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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