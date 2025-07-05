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Уимблдон. 3-й круг. Мирра Андреева встретится с Батист, Самсонова – с Касаткиной, Александрова – с Сенмез, Швентек – с Коллинс

Мирра Андреева и Хейли Батист сыграют в третьем круге «Уимблдона».

Людмила Самсонова встретится с Дарьей Касаткиной, Екатерина Александрова – с Зейнеп Сенмез.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

30 июня – 13 июля 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 500 000 фунтов

Открытые корты, трава

Третий круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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