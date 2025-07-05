Тюкавин сказал, что у него отличные оценки в институте, но не смог вспомнить, на какой специальности учится
Константин Тюкавин не смог вспомнить, на какой специальности учится в институте.
Форвард «Динамо» и сборной России рассказал на Дне московского спорта, что учится в институте на пятерки, но не помнит название своей специальности.
«Я учусь в институте, год остался», – сказал Тюкавин на встрече с болельщиками. На вопрос о направлении, на котором футболист учится, он признался: «Не помню». При этом отметил, что получает отличные оценки.
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