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Тюкавин сказал, что у него отличные оценки в институте, но не смог вспомнить, на какой специальности учится

Константин Тюкавин не смог вспомнить, на какой специальности учится в институте.

Форвард «Динамо» и сборной России рассказал на Дне московского спорта, что учится в институте на пятерки, но не помнит название своей специальности.

«Я учусь в институте, год остался», – сказал Тюкавин на встрече с болельщиками. На вопрос о направлении, на котором футболист учится, он признался: «Не помню». При этом отметил, что получает отличные оценки. 

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Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
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Р-Спорт
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