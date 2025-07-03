Россия – 26-я в рейтинге коэффициентов УЕФА, Рахимова выбила Паолини с «Уимблдона», Ферстаппен может перейти в «Мерседес», Шабанов в «Айлендерс», игроки НХЛ на Олимпиаде и другие новости

1. Рублев, Хачанов, Алькарас, Фонсека, Фриц вышли в 3-й круг «Уимблдона», Тиафу, Лехечка, Бонзи выбыли. У женщин Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку Паолини. Также в третий круг пробились Павлюченкова, Соболенко, Киз, Осака, Радукану, Свитолина.

2. Россия – 26-я в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА. Лидирует Англия, Италия – 2-я, Испания – 3-я, Германия – 4-я.

3. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ведет переговоры с «Мерседесом» и может перейти в немецкую команду в 2026 году.

4. Трансферные новости. «Фламенго» предложит 14 млн евро «Спартаку» за Барко в ближайшее время. Медина, Зиньковский и Чернов тренировались отдельно по решению Станковича, тренер «Спартака» не рассчитывает на игроков. Карраскаль переходит во «Фламенго», «Динамо» получит 12+2 млн евро. «Челси» купил Жоао Педро за 60 млн фунтов у «Брайтона».

5. Хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде – впервые с 2014-го. ИИХФ подписала соглашение с руководством лиги, Ассоциацией игроков и МОК о турнире 2026 года.

6. Максим Шабанов подписал контракт новичка с «Айлендерс» на год.

7. ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с клубами из России до 2026 года. Впрочем, правило не распространяется на соглашения, зарегистрированные после мая 2023-го.

8. Хоккейный «Спартак» продлил соглашение с главным тренером Алексеем Жамновым до 2028 года.

9. Иван Ракитич завершает карьеру в 37 лет, сообщил тренер «Хайдука». Хавбек взял 13 трофеев с «Барсой» и дошел до финала ЧМ-2018 с Хорватией.

10. Егор Демин будет играть за «Бруклин» в НБА под 8-м номером и с буквой «ё» в фамилии.

11. «Барселона» представила домашнюю форму на сезон-2025/26: «Она сочетает в себе наследие с инновациями, а традиции – с будущим».

12. Месси продлит контракт с «Интер Майами» – стороны настроены на это и ведут работу. Аргентинец хочет выиграть два титула с клубом и будет готовиться к ЧМ-2026, сообщает Marca.

13. Казанский «Сокол» прекратит существование из-за отсутствия финансирования. На матче с «Крыльями Советов-2» организуют «поминальный» обед, игроки выйдут на поле в траурной форме.

14. «Локомотив», «Зенит» и «Спартак» высказались против совмещения Карпина на собрании РПЛ. Утверждалось, что оно может отразиться на сборной и служить интересам «Динамо».

15. Олимпийский комитет России расторг договор с компанией Zasport.

Цитаты дня.

Медведев об РПЛ: «Две судейские ошибки повлияли на чемпионскую гонку – гол из офсайда в матче со «Спартаком» и нарушение на Венделе в игре с «Локомотивом»

«Не могу представить наш хоккей без Ротенберга. Он умеет искать перспективных игроков по стране и помогать им становиться мастерами» . Анисин о Романе в «Динамо»

«Роналду – феномен, сверхчеловек. На сборах в США он купил всему персоналу последние айфоны и Apple Watch – он любит благодарить окружающих» . Экс-вратарь «Реала» Касилья о Криштиану

Никитин о переходе в ЦСКА из «Локомотива»: «Понимал, что нахожусь на пределе. Это не смена места работы. Я должен сам найти мотивацию, начать заново»

«Все равно, пять собак, шесть или семь. Гулять и так тяжело, какая разница» . Трусова и Игнатов завели еще одну собаку – шпица