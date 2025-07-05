У Смолова требовали 20 млн рублей, чтобы видео с дракой не попало в сеть. Федор может обратиться в полицию по факту вымогательства (Sport Baza)

У Федора Смолова вымогали 20 млн рублей, чтобы видео с дракой не попало в сеть.

Как пишет Sport24 со ссылкой на Baza Sport, в середине июня знакомым Смолова стали присылать видео с просьбой передать его эфутболисту, угрожая опубликовать ролик в сети. Сначала неизвестные требовали 1 млн рублей, затем 3 млн. В итоге вымогатели увеличили сумму до 20 млн.

«На этом этапе Федор понял, что любые переговоры бессмысленны», – отмечает Sport Baza.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

«Там у них произошел конфликт с другими посетителями: мужчинам не понравилось, что компания футболиста, по их мнению, вела себя слишком шумно. Когда Смолов подошел извиниться, его начали оскорблять, после чего началась драка», – такую версию публикует Sport Baza.

Мужчины, по предварительным данным, не получили серьезных травм. Они написали заявление в полицию, но правоохранительные органы вынесли отказной материал. После этого видео с камер заведения попало в сеть.

Смолов рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы по факту вымогательства.