Мусиалу унесли на носилках после стыка с Доннаруммой. Хавбек «Баварии» травмировал голеностоп – нога неестественно изогнулась
Джамал Мусиала получил серьезную травму в конце 1-го тайма матча с «ПСЖ».
«Бавария» и «ПСЖ» встречаются в 1/4 финала клубного чемпионата мира (0:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 3-й добавленной к 1-му тайму минуте Мусиала, выбегая к воротам «ПСЖ», столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой в штрафной площади и травмировал голеностоп. Его левая нога изогнулась неестественным образом.
Полузащитника «Баварии» унесли с поля на носилках.
После перерыва вместо Мусиалы на поле вышел Серж Гнабри.
Скриншот: кадр из трансляции Okko
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Баварии» в X
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