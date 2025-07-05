  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусиалу унесли на носилках после стыка с Доннаруммой. Хавбек «Баварии» травмировал голеностоп – нога неестественно изогнулась
Фото
103

Мусиалу унесли на носилках после стыка с Доннаруммой. Хавбек «Баварии» травмировал голеностоп – нога неестественно изогнулась

Джамал Мусиала получил серьезную травму в конце 1-го тайма матча с «ПСЖ».

«Бавария» и «ПСЖ» встречаются в 1/4 финала клубного чемпионата мира (0:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 3-й добавленной к 1-му тайму минуте Мусиала, выбегая к воротам «ПСЖ», столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой в штрафной площади и травмировал голеностоп. Его левая нога изогнулась неестественным образом.

Полузащитника «Баварии» унесли с поля на носилках.

После перерыва вместо Мусиалы на поле вышел Серж Гнабри.

Скриншот: кадр из трансляции Okko

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?29043 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Баварии» в X
logoБавария
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoбундеслига Германия
logoчемпионат мира среди клубов
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoДжамал Мусиала
logoтравмы
logoСерж Гнабри
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«ПСЖ» вдевятером забил «Баварии» на 96-й минуте – Дембеле с паса Хакими. Парижане выиграли 2:0 в 1/4 финала КЧМ
1415 минут назад
«ПСЖ» остался вдевятером после удара Эрнандеса локтем в лицо Геррейру на 92-й минуте. Пачо получил красную на 82-й
1318 минут назадФото
Клубный ЧМ. 1/4 финала. «ПСЖ» победил «Баварию», «Реал» против «Боруссии», «Челси» прошел «Палмейрас», «Аль-Хилаль» вылетел от «Флуминенсе»
108020 минут назад
«ПСЖ» вдевятером выбил «Баварию» с КЧМ – 2:0! Дуэ и Дембеле забили, Пачо и Эрнандес удалены
14423 минуты назад
Дьокереш отказал «Аль-Хилалю» и «Аль-Кадисии». Форвард хочет перейти в «Арсенал» (Record)
1046 минут назад
«МЮ» отложил возвращение Рэшфорда, Санчо, Гарначо и Антони до конца июля. Аморим хотел, чтобы клуб расстался с ними до понедельника
2057 минут назад
Из какой страны «Эсперанс»? А «Видад»? Географический тест про КЧМ
сегодня, 17:00Тесты и игры
Гендиректор «Динамо» Пивоваров подтвердил недовольство клубов РПЛ совмещением Карпина: «Имеют право на свое мнение. Я в дискуссии не участвовал – сидел и наблюдал»
17сегодня, 16:47
Хенесс о продлении Уильямса: «Не понимаю, чего Нико хочет. «Атлетик» пытается выручить больше денег – через год он будет стоить больше 60 млн. Исключено, что «Бавария» пойдет за ним»
62сегодня, 16:21
Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи о КЧМ: «Не понимаю критику. Клубы никогда не играли на чемпионате мира, это новый рынок – нужно мыслить позитивно. В футболе много финансовых проблем»
22сегодня, 16:13
Ко всем новостям
Последние новости
Мендеш поднял ногу рядом с головой Мюллера в штрафной «ПСЖ». Пенальти в пользу «Баварии» отменили после проверки ВАР
1 минуту назадФото
Владимир Пономарев: «Я не националист, но в команде РПЛ капитан должен быть русским. Согласен с Тюкавиным»
34 минуты назад
Пачо удален за удар шипами в голень Горетцке на 82-й минуте матча «ПСЖ» – «Бавария»
936 минут назадФото
«Неом» взял Булку и назначил экс-тренера «ПСЖ» Гальтье. Ранее поднявшийся в высшую саудовскую лигу клуб подписал Ляказетта
247 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Родину-2» и сыграл вничью с «Торпедо», «Краснодар» победил «Ростов»
1954 минуты назадLive
«Челси» интересуется Нванери. 18-летний вингер обсуждает с «Арсеналом» новый контракт, но требует гарантий игрового времени
11сегодня, 17:22
Яшари настаивает на переходе в «Милан», опорника не будет в заявке «Брюгге» на игру с «Рейнджерс». «Россонери» ждут ответа на последнее предложение – 33+5 млн евро
1сегодня, 17:08
«Ноттингем» купил форварда «Ботафого» Жезуса за 10 млн фунтов. Контракт – на 4 года
3сегодня, 16:53
Лунев о драке Смолова: «Футболист должен быть примером, но отстаивать честь тоже важно, люди не могут вытирать об тебя ноги. Если человек позволил себе непозволительное и Федя отреагировал, это разве плохо?»
18сегодня, 16:41
«Брайтон» купил защитника сборной Бельгии де Кейпера за 17,5 млн фунтов. Контракт – до 2030-го
7сегодня, 16:37Фото