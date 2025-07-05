Мусиалу унесли на носилках после стыка с Доннаруммой. Хавбек «Баварии» травмировал голеностоп – нога неестественно изогнулась

Джамал Мусиала получил серьезную травму в конце 1-го тайма матча с «ПСЖ».

«Бавария » и «ПСЖ» встречаются в 1/4 финала клубного чемпионата мира (0:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 3-й добавленной к 1-му тайму минуте Мусиала , выбегая к воротам «ПСЖ », столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой в штрафной площади и травмировал голеностоп. Его левая нога изогнулась неестественным образом.

Полузащитника «Баварии» унесли с поля на носилках.

После перерыва вместо Мусиалы на поле вышел Серж Гнабри.

Скриншот: кадр из трансляции Okko