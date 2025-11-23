  • Спортс
Кунья получил травму на тренировке. Участие форварда «МЮ» в матче с «Эвертоном» под вопросом

Форвард «МЮ» Кунья получил травму на тренировке.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья получил небольшое повреждение во время тренировки.

26-летний футболист сборной Бразилии должен был присутствовать на рождественском празднике в Олтрингеме, графство Большой Манчестер,  вместе с актером сериала «Улица Коронации» Сэмом Астоном в субботу вечером.

Однако Кунья пропустил мероприятие. Организаторы сообщили, что это произошло «по медицинским причинам» после «несчастного случая на тренировке», утверждает BBC.

По данным ESPN, игрок получил «небольшой ушиб», травма не считается серьезной, хотя его участие в завтрашнем матче с «Эвертоном» находится под вопросом.

Матеус забил 1 гол за «Юнайтед» в 10 матчах АПЛ после трансфера из «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoМатеус Кунья
logoСборная Бразилии по футболу
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoтравмы
светская хроника
logoЭвертон
кино
