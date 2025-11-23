Фанат «Спартака» о нападении на болельщика ЦСКА: «Он был пьян, ругался матом, провоцировал, первый начал размахивать руками. Попросили стюардов вызвать полицию, но у них нет рации»
Болельщик «Спартака» прокомментировал избиение фаната ЦСКА после матча 16-го тура Мир РПЛ (1:0).
В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены» болельщики «Спартака» напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили: «Удивительно, как это возможно в РПЛ. Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства».
Инсайдер Иван Карпов приводит слова болельщика «Спартака», пожелавшего остаться анонимным. Карпов утверждает, что болельщик доказал свое присутствие внутри конфликта.
«Он стоял абсолютно пьяный и ругался матом. Провоцировал в прямом смысле слова. Когда ему сделали замечание, то он первый, подчеркиваю, первый начал размахивать руками. Начал кидаться на меня. Я же отбегал от него, чтобы не бить.
Когда он второй раз попытался ударить человека, то уже остальные на него налетели. Бить его не хотели, а хотели передать стюардам и их же попросили вызвать полицию. Мне ответила девушка (стюард), что рации у них нет. Болельщика ЦСКА потом увели в стадионное помещение.
Меня не мучает совесть, так как я не бил этого фаната, но мне не хочется, чтобы о болельщиках «Спартака» думали, что они беспредельщики. Парней, которые били, осуждаю», – сказал болельщик.