Мбаппе ударом через себя забил «Боруссии» на 94-й минуте матча 1/4 КЧМ и жестами показал номер Жоты. Это первый гол форварда «Реала» на турнире – он стал победным
Килиан Мбаппе забил победный гол ударом через себя.
«Реал» победил «Боруссию» Дортмунд в 1/4 финала клубного ЧМ со счетом 3:2.
Килиан Мбаппе вышел на поле на 67-й минуте. На 4-й добавленной к основному времени минуте француз забил гол ударом через себя, сделав счет 3:1.
Это первый забитый мяч Мбаппе на турнире. Форвард пропускал групповой этап из-за гастроэнтерита и провел чуть более 20 минут с «Ювентусом» в 1/8 финала.
Результативный удар француз посвятил погибшему в ДТП форварду «Ливерпуля» Диогу Жоте: Килиан жестами показал игровой номер португальца – 20.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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