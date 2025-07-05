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Бителло о критике Радимова: «Я не знаю, кто это. Какой-то маленький комментатор»

Бителло отреагировал на критику Владислава Радимова.

Ранее экс-игрок «Зенита» высказался о полузащитнике «Динамо» Бителло: «Чудак на премии вышел со жвачкой во рту – устроил клоунаду. Пусть сваливает. 11 голевых за сезон, играя под нападающими – ты должен штук 20 отдавать». 

«Критика Радимова? Я не знаю, кто это. Мы с ним ни разу не общались.

Это какой-то маленький комментатор, что не так важно для меня. У меня все мысли о том, как приносить результат на поле с «Динамо», – заявил Бителло.

Силкин о словах Радимова про Бителло: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов. Смешно слышать оценки поведения от того, кто постоянно попадает в скандалы на поле и вне его»

Гафин о словах Радимова про Бителло: «Хамство. Кто-то из апостолов или святых мог бы себе такое позволить, наверное, но Владислав таковым точно не является»

Радимов ответил Гафину и Силкину: «Раз хватило смелости высказаться в адрес негодяя Радимова, скажите Бителло, что нехорошо выходить на сцену, жуя жвачку. Это клоунада»

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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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