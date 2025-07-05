Бивол и Бетербиев хотят драться в «Лужниках». Турки Аль эш-Шейх одобрил идею (Майк Коппингер)
Журналист Майк Коппингер объяснил ситуацию вокруг поединка в соцсетях:
«Третий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым запланирован на ноябрь в Саудовской Аравии. Но есть нюанс: Бивол и Бетербиев попросили Турки Аль эш-Шейха перенести бой в Россию с другими организаторами. Очевидно, с Умаром Кремлевым.
И теперь самое важное – Турки одобрил идею. Только я с трудом представляю бой в «Лужниках» в октябре-ноябре».
Напомним, первые два поединка российских боксеров состоялись в Эр-Рияде. Организатором выступил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.
Бивол и Бетербиев подписали предварительные контракты на поединок
Бивол – о трилогии с Бетербиевым: «Если Турки не захочет, то этого может не произойти. Кто тогда организует бой?»