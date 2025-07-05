Доннарумма – получившему травму после стыка с ним Мусиале: «Все мои молитвы и наилучшие пожелания обращены к тебе🙏🏽»
Джанлуиджи Доннарумма обратился к травмированному Джамалу Мусиале в соцсетях.
«ПСЖ» обыграл «Баварию» (2:0) в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
В конце 1-го тайма Мусиала получил серьезную травму голеностопа, столкнувшись с Доннаруммой в штрафной площади «ПСЖ» – левая нога полузащитника «Баварии» неестественно изогнулась. Мусиалу увезли со стадиона в больницу, у него подозрение на перелом малоберцовой кости.
После матча Доннарумма опубликовал в соцсети пост с обращением к Мусиале.
«Все мои молитвы и наилучшие пожелания обращены к тебе🙏🏽» – написал голкипер.
Доннарумма после стыка с Мусиалой закрыл лицо ладонью, игроки «Баварии» схватились за головы. У хавбека подозрение на перелом малоберцовой кости
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы
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