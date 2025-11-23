  • Спортс
  • Моуринью после 2:0 с «Атлетику» в Кубке Португалии: «Первый тайм был так плох, что в перерыве я хотел поменять девятерых игроков. В моем понимании профессионализма с некоторыми вещами тяжело мириться»
Жозе Моуринью: хотел сделать 9 замен в перерыве матча с «Атлетику Португал».

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью раскритиковал команду после матча с «Атлетику Португал» из 3-й лиги Португалии.

В пятницу «Бенфика» одержала победу со счетом 2:0 в матче 4-го раунда Кубка Португалии.

«В первом тайме «Бенфика» не играла, более того, «Бенфики» не было на поле. Но еще хуже неприемлемое отношение многих игроков даже на тренировках. Потому что на тренировках мы так много соревнуемся, что я даже не могу вспомнить ни одной тренировки, когда отношение было таким, как в этом матче.

С самой первой минуты действия были совершенно нелепыми. Первый тайм был настолько плох, что в перерыве я сказал игрокам, что заменю четверых – я не сделал бы пять замен, потому что не могу играть 45 минут без замены в запасе, – но хотелось заменить девятерых. Для меня, как для тренера, желание сделать девять замен означает, что дела обстояли действительно плохо. Не в том смысле, что я опасался вылететь, не выиграть матч, но в моем понимании профессионализма с некоторыми вещами тяжело смириться.

В перерыве мы заменили не девятерых игроков, а четверых, и эти замены придали совершенно иной настрой. Они помогли команде действовать гораздо напористоее, интенсивнее и динамичнее», – сказал Моуринью.

