Моуринью после 2:0 с «Атлетику» в Кубке Португалии: «Первый тайм был так плох, что в перерыве я хотел поменять девятерых игроков. В моем понимании профессионализма с некоторыми вещами тяжело мириться»

Жозе Моуринью: хотел сделать 9 замен в перерыве матча с «Атлетику Португал».

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью раскритиковал команду после матча с «Атлетику Португал » из 3-й лиги Португалии.

В пятницу «Бенфика» одержала победу со счетом 2:0 в матче 4-го раунда Кубка Португалии.

«В первом тайме «Бенфика » не играла, более того, «Бенфики» не было на поле. Но еще хуже неприемлемое отношение многих игроков даже на тренировках. Потому что на тренировках мы так много соревнуемся, что я даже не могу вспомнить ни одной тренировки, когда отношение было таким, как в этом матче.

С самой первой минуты действия были совершенно нелепыми. Первый тайм был настолько плох, что в перерыве я сказал игрокам, что заменю четверых – я не сделал бы пять замен, потому что не могу играть 45 минут без замены в запасе, – но хотелось заменить девятерых. Для меня, как для тренера, желание сделать девять замен означает, что дела обстояли действительно плохо. Не в том смысле, что я опасался вылететь, не выиграть матч, но в моем понимании профессионализма с некоторыми вещами тяжело смириться.

В перерыве мы заменили не девятерых игроков, а четверых, и эти замены придали совершенно иной настрой. Они помогли команде действовать гораздо напористоее, интенсивнее и динамичнее», – сказал Моуринью .