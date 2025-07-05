«Амкал» и «БроукБойз» сыграют в финале Медиалиги. Матч в «Лужниках» начнется в 20:00
В финале Winline Медиалиги встретятся «Амкал» и «БроукБойз».
Медиалига, финал
«БроукБойз» – «Амкал» – 20:00
Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
На игре пройдет шоу-программа, в рамках которой выступят участники объединения Viperr Kai Angel и 9mice. Также ожидается выступление секретного гостя.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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