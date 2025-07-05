«Амкал» и «БроукБойз» сыграют в финале Медиалиги. Матч в «Лужниках» начнется в 20:00

В финале Winline Медиалиги встретятся «Амкал» и «БроукБойз».

Медиалига, финал

«БроукБойз» – «Амкал» – 20:00

Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

На игре пройдет шоу-программа, в рамках которой выступят участники объединения Viperr Kai Angel и 9mice. Также ожидается выступление секретного гостя.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Нас ждет великий финал Медиалиги. Возможно, определится лучшая команда в истории

Новая классика – «Броуки» с «Амкалом». В этих матчах было все: ненависть, драки, сжигание футболок