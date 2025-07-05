«Ливерпуль» выплатит семье погибшего Жоты оставшуюся сумму по контракту – 8 млн фунтов за 2 года (Record)

«Ливерпуль» выплатит семье погибшего Диогу Жоты оставшуюся сумму по контракту.

Форвард «Ливерпуля » и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.

У 28-летнего португальца оставалось еще 2 года по контракту с английским клубом. Как сообщает Record, «Ливерпуль» намерен выплатить все деньги его семье.

По данным Capology, годовая зарплата игрока составляла 4 миллиона фунтов в год после уплаты налогов (7,28 млн до их уплаты). Таким образом, клуб выплатит семье игрока 8 млн фунтов чистыми.

В четверг «Ливерпуль» заявил, что собирается «увековечить» футболку игрока с номером 20 за его вклад в победу команды в АПЛ в минувшем сезоне. Это был 20-й чемпионский титул в Англии для клуба.

Болельщики в соцсетях высказывали пожелание о выведении 20-го номера из обращения в дальнейшем.

«Ливерпуль» о смерти Жоты и его брата: «Клуб потрясен трагической гибелью. Окажем всестороннюю поддержку семье, друзьям и партнерам Диогу и Андре по команде, пытающимся смириться с потерей»

Церемонию прощания с Жотой и его братом посетили президент Португалии, руководство FPF и «Порту», боссы «Ливерпуля», экс-партнеры Диогу – Далот, Алькантара, Фабиньо