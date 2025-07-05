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  • Истомина о драке Смолова: «Муж хотел исправить ошибку, но столкнулся с вымогательством, нас шантажировали месяц. Этот случай эмоциональной дисрегуляции он прорабатывает в терапии»
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Истомина о драке Смолова: «Муж хотел исправить ошибку, но столкнулся с вымогательством, нас шантажировали месяц. Этот случай эмоциональной дисрегуляции он прорабатывает в терапии»

Жена Федора Смолова поддержала мужа на фоне ситуации с дракой в «Кофемании».

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Хочу прокомментировать ситуацию, которая произошла с моим мужем, Федором Смоловым. Драки – абсолютно неприемлемы! И поверьте – мой муж это знает как никто другой и очень сожалеет о случившемся.

Он подвергался систематическому буллингу в интернете и в реальной жизни на протяжении многих лет. Люди считают нормальным сказать ему колкость в спину, припомнить пенальти или бросить оскорбления в лицо, не ожидая никакой ответной реакции. Требуется очень много ресурса, чтобы справляться с последствиями травли за годы карьеры.

По себе могу сказать, регулярно читать про себя гадости очень тяжело. Ты терпишь, но обязан молчать. В какой-то момент самоконтроль может не сработать. Я не оправдываю, а объясняю, почему такое может случиться.

Он никогда не был агрессивен к своей семье и окружающим. Эта ситуация была ошибкой, которую Федор хотел исправить, но столкнулся с вымогательством. В течение месяца мы вели переговоры с потерпевшей стороной. Пишу «мы», потому что все решения мы с мужем принимали вместе.

Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. Однако, в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше и кто знает, какой была бы следующая. Мы поняли, что примирение сторон невозможно, и отказались от сомнительных условий. Они шантажировали нас на протяжении месяца. Это была череда звонков от людей, не имевших отношения к делу, но которые обещали во всем разобраться.

Когда мы говорили, что будем действовать в рамках закона, они начинали угрожать. Мне было очень страшно. Когда мы отказались платить, видео «слили» в интернет. Этот случай эмоциональной дисрегуляции мой муж прорабатывает в терапии. Для него этот поступок – так же глуп и бессмысленен, как и для всех вас.

Что до меня – признавая эти действия недопустимыми, я все равно никогда не отрекусь от своего мужа. Я была рядом весь месяц раскаяния и шантажа, буду рядом и сейчас. И всегда», – написала Карина Истомина в своем телеграм-канале. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Карины Истоминой
logoФедор Смолов
происшествия
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
Карина Истомина
психология
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