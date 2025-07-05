Доннарумма после стыка с Мусиалой закрыл лицо ладонью, игроки «Баварии» схватились за головы. У хавбека подозрение на перелом малоберцовой кости
Джанлуиджи Доннарумма эмоционально отреагировал на стык с Джамалом Мусиалой.
Мусиала получил серьезную травму голеностопа в стыке с вратарем «ПСЖ» в конце 1-го тайма матча 1/4 финала клубного ЧМ, нога полузащитника «Баварии» изогнулась неестественным образом. Его унесли с поля на носилках, после чего доставили в больницу с подозрением на перелом малоберцовой кости.
После столкновения Доннарумма, увидев, что Мусиала остался лежать на газоне, опустился на одно колено, закрыв лицо рукой. Несколько игроков «Баварии», подошедших к травмированному Мусиале, схватились за головы.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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