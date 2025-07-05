Доннарумма после стыка с Мусиалой закрыл лицо ладонью, игроки «Баварии» схватились за головы. У хавбека подозрение на перелом малоберцовой кости

Джанлуиджи Доннарумма эмоционально отреагировал на стык с Джамалом Мусиалой.

Мусиала получил серьезную травму голеностопа в стыке с вратарем «ПСЖ » в конце 1-го тайма матча 1/4 финала клубного ЧМ, нога полузащитника «Баварии» изогнулась неестественным образом . Его унесли с поля на носилках, после чего доставили в больницу с подозрением на перелом малоберцовой кости .

После столкновения Доннарумма , увидев, что Мусиала остался лежать на газоне, опустился на одно колено, закрыв лицо рукой. Несколько игроков «Баварии», подошедших к травмированному Мусиале, схватились за головы.

Изображение: кадр из трансляции DAZN