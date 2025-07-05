Анна Щербакова: «Я нахожусь в поиске дела жизни, которое будет меня заряжать так же, как фигурное катание. После больших вершин сложно искать что-то новое»

Анна Щербакова призналась, что столкнулась с кризисом после победы на Олимпиаде.

«Конечно, я столкнулась с кризисом. Когда ты с трех лет движешься по одному графику, идешь к этой цели, ставишь ее в культ, добиваешься этого, то все равно сталкиваешься с неким непониманием. И вместо пожизненной радости думаешь: а как так? Что мне теперь делать? Что дальше будет?

Этот кризис был и сейчас продолжается. Но уже не так эмоционально. Я все еще нахожусь в поиске дела жизни, которое будет меня заряжать так же, как фигурное катание. Чтобы я так же бежала туда каждый день с радостью и новыми целями.

Конечно, после таких больших вершин сложно искать что-то новое. И это интересный период взросления и поиска себя новой.

Не могу пока сказать про призвание в будущем. Конечно, хочется все здесь и сейчас. Ведь когда я настолько горела, жила фигурным катанием, тяжело найти что-то такое же сильное сразу. Я это поняла, приняла. Сейчас предпочитаю меньше об этом думать, пробовать, жить, учиться, не бояться взрослеть. Я просто расслабилась и хочу кайфовать», — сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.