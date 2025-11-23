МВД начало проверку по факту избиения фаната ЦСКА после дерби со «Спартаком» (Sport Baza)
МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА после игры со «Спартаком» в рамках 16-го тура Мир РПЛ (0:1).
В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены» болельщики «Спартака» напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили: «Удивительно, как это возможно в РПЛ. Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства».
Как сообщает телеграм-канал Sport Baza, драка – это не единственный эпизод проявления агрессии к фанатам армейцев. Болельщики ЦСКА рассказали, что они столкнулись с открытой неприязнью и на центральных трибунах.
«Несмотря на то, что многие были с детьми и женщинами, они демонстративно решили начать оскорблять нас – двух девушек, которые скромно поддерживали свою команду, не допуская хамства в их адрес.
Столько нецензурной брани в свой адрес я давно не слышала, а рядом сидящий мужчина вообще в самом начале предъявил, мол, нечего нам сидеть на центральной трибуне с ними», – приводит Sport Baza слова болельщицы ЦСКА.
