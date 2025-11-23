МВД начало проверку по факту избиения фаната ЦСКА после дерби со «Спартаком» (Sport Baza)

МВД проверяет избиение фаната ЦСКА после дерби со «Спартаком».

МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА после игры со «Спартаком» в рамках 16-го тура Мир РПЛ (0:1).

В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены » болельщики «Спартака » напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили : «Удивительно, как это возможно в РПЛ . Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства».

Как сообщает телеграм-канал Sport Baza, драка – это не единственный эпизод проявления агрессии к фанатам армейцев. Болельщики ЦСКА рассказали, что они столкнулись с открытой неприязнью и на центральных трибунах.

«Несмотря на то, что многие были с детьми и женщинами, они демонстративно решили начать оскорблять нас – двух девушек, которые скромно поддерживали свою команду, не допуская хамства в их адрес.

Столько нецензурной брани в свой адрес я давно не слышала, а рядом сидящий мужчина вообще в самом начале предъявил, мол, нечего нам сидеть на центральной трибуне с ними», – приводит Sport Baza слова болельщицы ЦСКА.

«Скоро узнаем, как работает Fan ID». Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА