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Погиб Диогу Жота, Писарского забанили на 4 года, «Куньлунь» переехал на «СКА-Арену», Сергеев между «Спартаком» и «Динамо», «Зенит» подписал аргентинца и другие новости

1. Футболист «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП в возрасте 28 лет. Автомобиль, в котором также находился брат игрока, вылетел с дороги из-за лопнувшей шины. Португалец направлялся в порт, чтобы на пароме отправиться в Англию – из-за операции на легких он отказался от перелета. Похороны состоятся 5 июля.

Диогу женился две недели назад, у него осталось трое детей.

2. Владимир Писарский отстранен от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Юрист игрока решением доволен, так как вину в манипулировании результатом не доказали. В РФС согласились, что красную карточку форвард получил не специально. Сам Писарский тем временем подал заявление в полицию на РФС и букмекерскую компанию. На фоне стресса он похудел на 8 кг, в Медиалигу пока не собирается.

3. «Куньлунь» переехал в Санкт-Петербург и будет играть на «СКА-Арене». Такое решение поняли не все.

4. Продолжается трансферная сага Ивана Сергеева. Появилась информация, что переход в «Динамо» затягивается из-за нового предложения «Спартака», и присоединиться к красно-белым форварда убеждает Александр Медведев. Пошли разговоры, что и сам игрок хочет в «Спартак», однако следом другие медиа написали, что Сергеев попросил «Крылья» отпустить его именно в «Динамо».

5. «Зенит» подписал защитника Романа Вегу. Есть мнение, что аргентинец команду не усилит, хотя Семак доволен – и уже думает, кто где будет играть. Также близок к переходу в «Зенит» Жерсон, при этом в Бразилии пишут, что хавбек трансфером не совсем доволен.

6. Мирра Андреева вышла в третий круг «Уимблдона», обыграв Лючию Бронцетти, и повторила личный рекорд по победам за сезон. В следующий раунд также пробились Елена Рыбакина, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Все результаты – здесь.

У мужчин Новак Джокович вышел в третий круг «Уимблдона» 19-й раз в карьере. Дальше идет и Янник Синнер, победивший Александра Вукича. Остальные результаты – по ссылке.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного «Уимблдона».

7. Андрей Мостовой за кричалку «##### «Спартак», #####» оштрафован на 75 000 рублей.

8. Трансферы. «Боруссия» объявила о переходе Гиттенса в «Челси». 35-летний Рондон перешел в «Овьедо». «Спартак» отклонил первое предложение «Фейеноорда» по Угальде, но активно ищет замену форварду. «Реал» и Алонсо не будут препятствовать уходу Родриго этим летом. Вендел пока не вернулся в «Зенита» из-за поиска нового клуба.

9. Боб Хартли считается основным претендентом на пост главного тренера «Локомотива».

10. КХЛ опубликовала даты 1-й домашней игры каждого клуба в новом сезоне. Кубок Открытия пройдет 5 сентября.

11. Тайсон Фьюри анонсировал третий поединок с Александром Усиком.

12. Защитник Дмитрий Орлов перешел в «Сан-Хосе».

13. Елена Исинбаева полностью погасила задолженность перед налоговой службой в России.

14. Кирсан Илюмжинов заявил, что намерен вернуться на пост президента ФИДЕ.

Цитаты дня

Карпин о госфинансировании: «Если его убрать, рынок станет реальным, завышенных зарплат не будет ни у кого. В Финляндии клубы живут на 20 млн евро и даже меньше»

Юран о работе в Турции: «В России пишут, что Юран поехал во вторую лигу. Хотелось бы подчеркнуть – это первая лига. Выше только Суперлига. Во вторую не поехал бы ни за какие деньги»

Карпин о том, почему российские игроки не уезжают из РПЛ: «Смысл уезжать на те же деньги, а то и меньше? Это все трудности – в 90-е мы адаптировались, потому что в Европе платили больше»

Роналду о гибели Жоты: «Это не укладывается в голове – только что мы были вместе в сборной, потом ты женился. Я выражаю соболезнования и желаю всей силы мира вашей семье»

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Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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