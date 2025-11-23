У Кругового ушиб передней подвздошной ости и сухожилий после стыка с Максименко. Защитник ЦСКА может сыграть с «Оренбургом»

Врач ЦСКА о травме Кругового: у Данила ушиб, будем готовить его к «Оренбургу».

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о характере травмы Данила Кругового.

Защитник армейцев столкнулся с вратарем Александром Максименко на 5-й минуте матча 16-го тура Мир РПЛ против «Спартака » (0:1). На 12‑й минуте Круговой покинул поле из‑за повреждения.

«У Кругового ушиб передней подвздошной ости и сухожилий вокруг. В течение двух-трех дней будем смотреть динамику. Думаю, что будем готовить к «Оренбургу», – сказал Безуглов.

Матч ЦСКА против «Оренбурга» в 17-м туре Мир РПЛ пройдет на «ВЭБ Арене» 29 ноября.