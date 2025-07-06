«Реал» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале клубного ЧМ

«Реал» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале клубного чемпионата мира.

В 1/4 финала мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» (3:2). «ПСЖ » ранее обыграл «Баварию» со счетом 2:0. Полуфинальный матч между командами пройдет 9 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.