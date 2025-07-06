Абатти удалил Хейсена в конце 2-го тайма за фол на Гирасси и назначил пенальти в ворота «Реала». «Боруссия» реализовала 11-метровый и не забила в последней атаке – Куртуа спас

«Реал» остался в меньшинстве в концовке матча с «Боруссией».

Мадридская команда одержала победу со счетом 3:2 и вышла в полуфинал клубного чемпионата мира, где сыграет с «ПСЖ».

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте Дин Хейсен в штрафной площади придержал руками Серу Гирасси , выбегавшего с мячом к воротам «Реала », и нападающий дортмундцев упал на газон. Судья Рамон Абатти показал защитнику мадридцев желтую карточку и назначил пенальти.

На 98-й минуте матча Гирасси реализовал 11-метровый.

Вскоре после гола, сократившего отставание «Боруссии» в счете до минимального, у нее была еще одна возможность забить. Марсель Забитцер получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил в левый нижний угол. Голкипер Тибо Куртуа парировал удар.

Изображение: кадр из трансляции Okko