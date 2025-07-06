  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абатти удалил Хейсена в конце 2-го тайма за фол на Гирасси и назначил пенальти в ворота «Реала». «Боруссия» реализовала 11-метровый и не забила в последней атаке – Куртуа спас
Фото
47

Абатти удалил Хейсена в конце 2-го тайма за фол на Гирасси и назначил пенальти в ворота «Реала». «Боруссия» реализовала 11-метровый и не забила в последней атаке – Куртуа спас

«Реал» остался в меньшинстве в концовке матча с «Боруссией».

Мадридская команда одержала победу со счетом 3:2 и вышла в полуфинал клубного чемпионата мира, где сыграет с «ПСЖ».

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте Дин Хейсен в штрафной площади придержал руками Серу Гирасси, выбегавшего с мячом к воротам «Реала», и нападающий дортмундцев упал на газон. Судья Рамон Абатти показал защитнику мадридцев желтую карточку и назначил пенальти.

На 98-й минуте матча Гирасси реализовал 11-метровый.

Вскоре после гола, сократившего отставание «Боруссии» в счете до минимального, у нее была еще одна возможность забить. Марсель Забитцер получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил в левый нижний угол. Голкипер Тибо Куртуа парировал удар.

Изображение: кадр из трансляции Okko

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?29837 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
logoчемпионат мира среди клубов
logoбундеслига Германия
logoсудьи
logoБоруссия Дортмунд
logoДин Хейсен
logoЛа Лига
logoСеру Гирасси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
У «Реала» 4 победы подряд и ничья при Алонсо. Дальше – «ПСЖ»
3153 минуты назад
«Боруссия» 4 года не выигрывает трофеев. В 2021-м дортмундцы взяли Кубок Германии
256 минут назад
Мбаппе ударом через себя забил «Боруссии» на 94-й минуте матча 1/4 КЧМ и жестами показал номер Жоты. Это первый гол форварда «Реала» на турнире – он стал победным
10сегодня, 22:11
Клубный ЧМ. 1/4 финала. «ПСЖ» победил «Баварию», «Реал» выбил «Боруссию», «Челси» прошел «Палмейрас», «Аль-Хилаль» вылетел от «Флуминенсе»
1464сегодня, 22:04
«Реал» обыграл «Боруссию» – 3:2. У Гонсало Гарсии и Мбаппе по голу, у Гюлера – два ассиста, у Хейсена – красная
112сегодня, 22:04
В полуфинал КЧМ вышли три европейских клуба и один бразильский. «Флуминенсе» сыграет с «Челси», «Реал» – с «ПСЖ»
10сегодня, 22:01
«Реал» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале клубного ЧМ
71сегодня, 22:01
Смолов заявил в полицию о вымогательстве 20 млн рублей и мошенничестве. У форварда требовали деньги, чтобы видео с дракой не попало в сеть (Иван Карпов)
50сегодня, 21:32
Болельщики «Реала» делают всех в фишках. Фаны других клубов, подключайтесь!
сегодня, 21:30Тесты и игры
«Барселона» не получит 2 млн евро, предусмотренных за попадание Роке в тройку лучших игроков КЧМ (Mundo Deportivo)
18сегодня, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Хакими, Гюлер и Гирасси набрали по 9 очков – это лучшие результаты четвертьфиналов в фэнтези КЧМ
4 минуты назадФэнтези
МЛС. «Интер Майами» Месси против «Монреаля», «Атланта» Миранчука в гостях у «Ди Си Юнайтед»
729 минут назад
Эберль о Уильямсе: «Услышав его требования по зарплате, чтобы даже начать разговор, «Бавария» отступила сказав: «Ладно, не будем этим заниматься»
5сегодня, 21:49
Корниленко о драке Смолова: «Сразу в памяти поступок Зидана против Матерацци. Федор абсолютно спокойный и адекватный – его жестко спровоцировали, считаю»
3сегодня, 21:46
Дзюба об информации Шнякина про интерес «Спартака»: «Шнякин? Я не знаю, кто это. А он откуда знает?»
7сегодня, 21:30
Мюллер о возможном продлении с «Баварией» на фоне травмы Мусиалы: «Не скажу, что это бестактно, но вопрос кажется неуместным». Эберль заявил, что «такой вариант не рассматривается»
3сегодня, 21:17
Семин о Сафонове в «ПСЖ»: «Доннарумма объективно сильнее по всем параметрам – разве будет топ-тренер будет ставить игрока, который хуже? Решая, оставаться или нет, Матвей должен слушать себя в первую очередь»
3сегодня, 21:13
Неймар поддержал Мусиалу после травмы: «Футболу нужен твой талант. Надеюсь, быстро восстановишься и снова будешь сиять»
2сегодня, 19:46
Владимир Пономарев: «Я не националист, но в команде РПЛ капитан должен быть русским. Согласен с Тюкавиным»
30сегодня, 18:26
Пачо удален за удар шипами в голень Горетцке на 82-й минуте матча «ПСЖ» – «Бавария»
10сегодня, 17:54Фото