Абатти удалил Хейсена в конце 2-го тайма за фол на Гирасси и назначил пенальти в ворота «Реала». «Боруссия» реализовала 11-метровый и не забила в последней атаке – Куртуа спас
«Реал» остался в меньшинстве в концовке матча с «Боруссией».
Мадридская команда одержала победу со счетом 3:2 и вышла в полуфинал клубного чемпионата мира, где сыграет с «ПСЖ».
На 6-й добавленной ко второму тайму минуте Дин Хейсен в штрафной площади придержал руками Серу Гирасси, выбегавшего с мячом к воротам «Реала», и нападающий дортмундцев упал на газон. Судья Рамон Абатти показал защитнику мадридцев желтую карточку и назначил пенальти.
На 98-й минуте матча Гирасси реализовал 11-метровый.
Вскоре после гола, сократившего отставание «Боруссии» в счете до минимального, у нее была еще одна возможность забить. Марсель Забитцер получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил в левый нижний угол. Голкипер Тибо Куртуа парировал удар.
Изображение: кадр из трансляции Okko
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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