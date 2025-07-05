Зарплата Хартли в «Локомотиве» – 160 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
Боб Хартли будет получать 160 млн рублей в год по контракту с «Локомотивом».
Сегодня ярославский клуб объявил о назначении 64-летнего канадского специалиста на пост главного тренера. Детали и срок соглашения пока неизвестны.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, зарплата Хартли в «Локомотиве» составит 160 млн рублей в год.
Напомним, с «Авангардом» канадец выигрывал Кубок Гагарина в 2021 году. Он покинул омский клуб в 2022-м и с тех пор не тренировал на профессиональном уровне.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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