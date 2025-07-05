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Депутат Свищев: «Смолов не может остаться безнаказанным за нападение на людей в кафе. Не так важно, что произошло – оскорбили его или унизили»

Депутат Дмитрий Свищев отреагировал на инцидент с Федором Смоловым.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

«Я не понимаю, что происходит в этом заведении общепита, где по странному стечению обстоятельств происходит очень похожая по своей сути ситуация. Я не знаю, что должно быть у человека в голове, чтобы бросаться на людей с кулаками. Не так важно, что произошло, оскорбили его или унизили...

Ни что не стоит того, чтобы попасть по итогу в криминальные сводки. Уверен, что РФС, правоохранительные органы и общественность не оставят данный инцидент без внимания. Смолов не может остаться безнаказанным за нападение на людей в кафе.

МВД отказало пострадавшим в заведении уголовного дела? Не могу давать оценку действия правоохранительных органов. Может быть, не было нанесено телесных повреждений, но в любом случае – это вопиющее хулиганство, которое тоже наказывается. В любом случае должна пройти проверка», – заявил депутат Госдумы.

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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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