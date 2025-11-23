Фанаты «Барсы» освистывали Нико Уильямса всю игру с «Атлетиком» после каждого касания и замены – из-за срыва трансфера летом

Фанаты «Барсы» освистывали Нико Уильямса всю игру.

Атакующий полузащитник «Атлетика » Нико Уильямс подвергся психологическому давлению со стороны болельщиков «Барселоны» во время матча 13-го тура Ла Лиги (0:4).

Перед игрой Diario Sport утверждал, что Нико опасается играть на «Камп Ноу » из-за возможной реакции фанатов каталонцев на срыв его трансфера в клуб прошлым летом.

В субботу болельщики «Барсы» начали освистывать Уильямса уже во время разминки перед игрой. Когда диктор зачитывал стартовые составы, после объявления фамилии Нико раздался громкий гул.

Во время матча 23-летнего вингера сборной Испании освистывали с первой минуты каждый раз, когда он касался мяча. Громкий свист раздался в его адрес и на 55-й минуте, когда футболист покидал поле.

Также по ходу игры звучали ироничные кричалки в адрес игрока: «Нико, оставайся, Нико, оставайся».

Подробная статистика выступлений Уильямса – здесь .