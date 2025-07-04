Клубный ЧМ. 1/4 финала. «Челси» против «Палмейраса», в субботу «ПСЖ» сыграет с «Баварией», «Реал» – с «Боруссией»
На клубном чемпионате мира пройдут матчи 1/4 финала.
В пятницу «Флуминенсе» сыграет с «Аль-Хилалем» Малкома.
В субботу «Челси» встретится с «Палмейрасом», «ПСЖ» – с «Баварией», «Реал» сразится с «Боруссией».
Клубный чемпионат мира
1/4 финала
4 июля 19:00, Ситрес Боул
Не начался
5 июля 01:00, Lincoln Financial Field
5 июля 16:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
5 июля 20:00, Метлайф Стэдиум
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?23562 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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