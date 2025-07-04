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Клубный ЧМ. 1/4 финала. «Челси» против «Палмейраса», в субботу «ПСЖ» сыграет с «Баварией», «Реал» – с «Боруссией»

На клубном чемпионате мира пройдут матчи 1/4 финала.

В пятницу «Флуминенсе» сыграет с «Аль-Хилалем» Малкома.

В субботу «Челси» встретится с «Палмейрасом», «ПСЖ» – с «Баварией», «Реал» сразится с «Боруссией».

Клубный чемпионат мира

1/4 финала

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
4 июля 19:00, Ситрес Боул
Флуминенсе
Не начался
Аль-Хилаль
Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
5 июля 01:00, Lincoln Financial Field
Палмейрас
Не начался
Челси
Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
5 июля 16:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
ПСЖ
Не начался
Бавария
Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
5 июля 20:00, Метлайф Стэдиум
Реал Мадрид
Не начался
Боруссия Д

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика клубного ЧМ

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Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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