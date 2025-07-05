Нойер о Доннарумме и травме Мусиалы: «Не обязательно было так играть! Он понимал, что мог травмировать. Я сказал Джанлуиджи: «Не хочешь подойти к нему?» Я бы отреагировал по-другому»

Мануэль Нойер недоволен действиями вратаря «ПСЖ» в отношении Джамала Мусиалы.

Мусиала получил серьезную травму голеностопа в стыке с Джанлуиджи Доннаруммой в конце 1-го тайма матча 1/4 финала клубного ЧМ, нога полузащитника «Баварии» изогнулась неестественным образом . Его унесли с поля на носилках, после чего доставили в больницу с подозрением на перелом малоберцовой кости .

«Это ситуация, в которой не обязательно было так играть! Это слишком рискованно. Он понимал, что мог нанести травму.

Я подошел к нему и сказал: «Ты не хочешь подойти к нашему игроку?» Из уважения так положено – подойти и пожелать парню всего хорошего. В итоге он это все-таки сделал.

В таких случаях всегда важна честная игра. Я бы отреагировал по-другому», – сказал вратарь «Баварии».