Нойер о Доннарумме и травме Мусиалы: «Не обязательно было так играть! Он понимал, что мог травмировать. Я сказал Джанлуиджи: «Не хочешь подойти к нему?» Я бы отреагировал по-другому»
Мануэль Нойер недоволен действиями вратаря «ПСЖ» в отношении Джамала Мусиалы.
Мусиала получил серьезную травму голеностопа в стыке с Джанлуиджи Доннаруммой в конце 1-го тайма матча 1/4 финала клубного ЧМ, нога полузащитника «Баварии» изогнулась неестественным образом. Его унесли с поля на носилках, после чего доставили в больницу с подозрением на перелом малоберцовой кости.
«Это ситуация, в которой не обязательно было так играть! Это слишком рискованно. Он понимал, что мог нанести травму.
Я подошел к нему и сказал: «Ты не хочешь подойти к нашему игроку?» Из уважения так положено – подойти и пожелать парню всего хорошего. В итоге он это все-таки сделал.
В таких случаях всегда важна честная игра. Я бы отреагировал по-другому», – сказал вратарь «Баварии».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
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