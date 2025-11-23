Лапорта о матче с «Челси»: «Барселона» должна побеждать в Лондоне, но это нелегко. Если сыграем в свой футбол, у нас будет много шансов»
Лапорта о матче с «Челси»: «Барселона» должна побеждать в Лондоне.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что команда должна обыграть «Челси» в гостях в Лиге чемпионов.
«Челси» 25 ноября примет «Барселону» на «Стэмфорд Бридж» в рамках 5-го тура общего этапа ЛЧ.
«В Лондоне мы должны побеждать, но это нелегко.
У нас превосходная команда. Не знаю, вернутся ли у нас еще игроки к этому матчу. Рафинья вернулся [в игре с «Атлетиком» – 4:0] и едва не забил сразу после выхода на поле.
«Челси» – очень сбалансированная команда. Если мы будем играть в свой футбол, у нас будет много шансов», – сказал Лапорта в эфире DAZN.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
